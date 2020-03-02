Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП на Каменноостровском

Минувшей ночью в Петроградском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с двумя легковушками.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Кубышева. Иномарка поворачивала с проспекта на улицу, когда с Троицкого моста на «красный» вылетела другая машина. В результате столкновения один из автомобилей отбросило на тротуар, где он влетел в столб.

По словам пользователей, аварии на этом перекрестке случаются не редко. Горожане отметили, что виновником аварии стал водитель такси, который перевозил пассажира.

Данные о возможных пострадавших пока не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца избили из-за парковочного места на Жуковского.