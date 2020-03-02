Петербуржца избили из-за парковочного места на Жуковского

Петербургская полиция выясняет все обстоятельства госпитализации мужчины, избитого незнакомым водителем в Центральном районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в семь часов вечера в воскресенье, 1 марта, бригада скорой помощи госпитализировала в тяжелом состоянии 37-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени.

Сожительница пострадавшего рассказала, что все произошло примерно в четыре часа вечера на парковке около дома №32/34 по улице Жуковского. Там пострадавший с неизвестным водителем не могли решить, кому достанется парковочное место. В ходе конфликта незнакомец ударил мужчину по голове, в результате чего он ударился об машину и упал. После этого они уладили конфликт и пострадавший вернулся домой, откуда и вызвал скорую.

Источник в правоохранительных органах отметил, что бригаде скорой помощи пришлось вызывать подмогу в виде полицейских, поскольку пострадавший начал скандалить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коломяжском водитель открыл стрельбу из-за парковочного места.