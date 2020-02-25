На Коломяжском водитель открыл стрельбу из-за парковочного места

В Приморском районе Петербурга задержан предполагаемый виновник конфликта из-за парковочного места.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером, 24 февраля, в полицию обратился 35-летний бизнесмен и рассказал, что все произошло возле дома №17/1 на Коломяжском проспекте. Неизвестный водитель «КИА» вышел из авто и выстрелил в сторону заявителя из пистолета.

Прибывшие на место правоохранители поймали стрелка, которым оказался 44-летний мужчина с несколькими судимостями за плечами.

Установлено, что конфликт произошел между мужчинами из-за парковочного места. Подозреваемый стрелял из аэрозольного пистолета.

В отношении задержанного составлен административный протокол. На него могут завести уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе мужчина выстрелил в жену из ружья.