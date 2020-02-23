В Красногвардейском районе мужчина выстрелил в жену из ружья

В одной из квартир дома по Рижской улице в Красногвардейском районе Северной столицы мужчина выстрелил в голову жене из пневматического ружья.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 февраля. В правоохранительные органы поступила информация о том, что неизвестный тяжело ранил женщину, выстрелив ей в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что мужчина травмировал свою супругу.

На почве алкогольного опьянения между 38-летним безработным и его 35-летней, также неработающей, женой разгорелся скандал. В ходе конфликта преступник схватил пневматическое ружье и направил его на женщину. Пострадавшую отправили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, мужчина задержан, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга неизвестный кулаком разбил витрину магазина сотовой связи.