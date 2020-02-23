Полиция ищет неизвестного, разбившего кулаком витрину со смартфонами на Восстания

Полицейские Центрального района разыскивают неизвестного, совершившего хищение в салоне сотовой связи. Злоумышленник кулаком разбил витрину с товаром и забрал некий предмет.

Предположительно, это был выставочный образец смартфона.

«В настоящее время устанавливается ущерб похищенного», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о хищении в салоне сотовой связи на улице Восстания поступило в полицию Центрального района в 10:53 в воскресенье, 23 февраля. Меры к розыску и задержанию злоумышленника принимаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 28-летнего руководителя салона сотовой связи на Разъезжей улице. Его подозревают в хищении семи дорогостоящих телефонов. Общий ущерб оценивается в 500 тыс. рублей.