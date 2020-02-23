Полиция ищет неизвестного, разбившего кулаком витрину со смартфонами на Восстания

Полиция ищет неизвестного, разбившего кулаком витрину со смартфонами на Восстания
Витрину неизвестный разбил кулаком. Фото: pixabay.com

Полицейские Центрального района разыскивают неизвестного, совершившего хищение в салоне сотовой связи. Злоумышленник кулаком разбил витрину с товаром и забрал некий предмет.

Предположительно, это был выставочный образец смартфона.

«В настоящее время устанавливается ущерб похищенного», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о хищении в салоне сотовой связи на улице Восстания поступило в полицию Центрального района в 10:53 в воскресенье, 23 февраля. Меры к розыску и задержанию злоумышленника принимаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали 28-летнего руководителя салона сотовой связи на Разъезжей улице. Его подозревают в хищении семи дорогостоящих телефонов. Общий ущерб оценивается в 500 тыс. рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мвд новости спб салон сотовой связи смартфон улица восстания хищение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матвиенко призвал отправить «Фабрику» на Евровидение от России
Логинов не выйдет на масс-старт и думает о завершении карьеры
Петербург в воскресенье убирает более 70 машин
Полиция ищет неизвестного, разбившего кулаком витрину со смартфонами на Восстания
Беглов вручил 12 юбилейных медалей ветеранам и блокадникам
Каршеринг CarSmile покидает Петербург с 1 марта
Женщина на Peugeot толкнула автобус под цементовоз на Нарве
У Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салют