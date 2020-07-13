На Брестском бульваре «встретились» Kia и Porsche

Вечером 13 июля в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария произошло на пересечении улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара. По словам очевидцев, водитель за рулем Kia не пропустил на повороте Porsche.

Больше всего в ДТП пострадала вторая машина- у иномарки, судя по опубликованным в соцсетях фото, повреждена передняя часть авто.

«На перекрёстке проспекта Зорге и Брестского бульвара Kia при повороте не пропустила Porsche. У корейца сработала боковая подушка безопасности, у немца битая морда и минус радиаторы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.