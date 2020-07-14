Петербуржцев просят стать донорами из-за нехватки крови в период отпусков

Сейчас, когда многие горожане разъехались, особенно важно помогать больницам.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает Смольный. Уже в эту среду в Санкт-Петербурге состоится донорская акция сразу в четырех отделениях. Все желающие могут прийти в ПСПбГМУ им. Павлова на Петроградке с половины девятого утра до 12 часов дня и сдать кровь. Также доноров ждут в Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова в Озерках, Городском клиническим онкологическом диспансере и Санкт-Петербургской городской Мариинской больнице на Литейном. При себе нужно иметь паспорт, а иностранным гражданам еще и регистрацию.

Стать донором может гражданину РФ в возрасте от 18 лет и весом более 50 килограммов. Эксперты отмечают, что один человек может спасти чужую жизнь, потратив при этом всего час.

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