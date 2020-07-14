В Пулково задержаны рейсы из-за анонимного звонка о бомбах

Пассажиры не смогут вовремя вылететь сразу в несколько городов.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. Сразу девять рейсов задержаны – пассажиры, которые должны были вылетать в Москву, Краснодар, Калининград, Вологду, Анапу и Геленджик, вынуждены ожидать, пока в Пулково работают сотрудники правоохранительных органов.

«Мойка78» пишет, что в воздушную гавань позвонили и сообщили о бомбах, которые могут быть где угодно – на борту самолетов или же в здании терминала. Они проверяют наличие опасных предметов.

«Пассажиров просим проверять точное время вылета на онлайн-табло аэропорта»,

– сообщают в пресс-службе Воздушных Ворот Северной столицы.

Напоминаем, что в эту среду также отменены несколько рейсов из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы сообщили о «бомбах» в офисах и пунктах выдачи заказов в Петербурге.