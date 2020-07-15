Ирена Понарошку разводится с мужем после 10 лет брака

Количество звездных разводов продолжает увеличиваться. Возможно, вынужденная самоизоляция заставила супругов поразмышлять о своих отношениях, что спровоцировало принять решение о разрыве.

О разводе заявила и телеведущая Ирена Понарошку. Любопытно, что конфликт в паре начался еще в прошлом году, когда ее муж, Александр Лист, обвинил Понарошку в том, что она хочет разойтись из-за того, что мужчина получает недостаточно денег и не имеет приличного социального статуса. Тогда супруги вроде как смогли прийти к мировой, но окончательно сохранить союз все же не удалось.

О том, что заявление на развод уже подано, Понарошку заявила 8 июля. Примечательно, что скорее всего расставание произойдет спокойно. Поскольку заявление находится на мировом участке, это может означать, что все нюансы с имуществом и алиментами улажены.

Напомним, пара была вместе 10 лет. Они имеют совместных детей — 9-летнего Серафима и 1,5 летнего Теодора. В настоящее время Понарошку успешно развивается в блогерской деятельности. А вот у Александра Листа, известного под прозвищем DJ List, все не так гладко. Из-за того, что с работой в коронавирус приходится туго, диджей даже просил материальной помощи у своих подписчиков, чтобы они таким образом поддержать его прямые эфиры. Специально для этого Лист оставлял реквизиты своей банковской карты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арми Хаммер объявил о разводе с женой после 10 лет брака.