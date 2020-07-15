В Пулково во среду отменили вылет восьми рейсов и задержали самолеты в Сочи и Анапу

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся восемь самолетов. Более половины из отмененных рейсов – международные.

В среду, 15 июля, в Пулково произошли изменения в расписании из-за сложной ситуации с коронавирусом нового типа. Согласно данным онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Северной столицы, пассажиры не полетят в такие города, как Москва, Салоники, Ереван, а также Рига, Сочи, Ташкент, Симферополь и Милан

Самолеты в Сочи и Анапу вылетят с опозданием. Первый рейс назначен на 6 часов утра, второй — на 7:15. Причины задержки не указаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту задержаны рейсы из-за анонимного звонка о наличии опасных предметов.