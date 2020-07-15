Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку

Россиянам могут начать платить за найденную в магазинах просрочку
Благодаря материальному стимулу в стране повысится общественный контроль за правонарушениями. Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Василий Власов предложил платить гражданам за найденную в магазинах просрочку.

По его словам, сумма выплат должна состоять из половины штрафа магазину, в котором и нашли просроченную продукцию. Как сообщил портал RT со ссылкой на текст письма депутата, подобная инициатива поможет усилить общественный контроль, который связан с продажей некачественных продуктов.

На сегодняшний день россиянин может рассчитывать на денежную компенсацию за некачественный товар лишь в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Санкт-Петербурга набрали целую тележку просроченных продуктов в одном из магазинов города. Внимательные покупатели вызвали участкового, которому пожаловались на недобросовестных сотрудников торгового зала.

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