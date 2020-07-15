В Петербурге в среду будет облачно, но обойдется без дождей

Сегодня жителей Петербурга ожидает облачная с пояснениями погода. Осадки могут пройти только на юго-востоке Ленинградской области.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в среду, 15 июля, на погоду в городе окажут влияние антициклон с северо-запада и циклон с юго-восток

На своей странице в Facebook специалист отметил, что осадки не должны настигнуть сегодня Петербург. В дневное время столбик термометра поднимется до 19-21 градусов тепла. Будет дуть северный, северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве оштрафовали более трех тысяч жителей за нарушение коронавирусных правил.