Врач поделилась секретами комфортного сна в жару

Врач поделилась секретами комфортного сна в жару
Врач посоветовала спать в жару под льняным или хлопковым одеялом. Фото: pixabay

Сомнолог Алена Максимова дала несколько советов, как спать, если за окном жара, а у вас нет кондиционера.

По словам врача, которые приводит телеканал «Звезда», для комфортного сна в спальне стоит поставить увлажнитель воздуха. Однако если его нет, то можно обойтись и тазом с холодной водой. Максимова отметила, что это не поможет охладить комнату, но создаст дополнительное увлажнение.

Лучшим вариантом во время жары будет, конечно, кондиционер. Если его нет, то надо открыть окна. А в комнате, где вы будете спать, стоит наоборот, задернуть шторы и закрыть окна, чтобы воздух в помещении не нагревался.

Также Максимова посоветовала спать в жару под льняным или хлопковым одеялом, либо вовсе без него.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во второй половине июля в Петербурге ожидается жара.

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Врач поделилась секретами комфортного сна в жару