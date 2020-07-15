В Петербурге обсудят возможность возвращения к старому пенсионному возрасту

В Петербурге обсудят возможность возвращения к старому пенсионному возрасту
Депутаты поддержали идею обсудить этот законопроект. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице обсудят возможность возвращения к старому пенсионному возрасту. С соответствующей инициативной выступила депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Женщинам пенсионный возраст повысили с 55 до 60 лет, а мужчинам — с 60 до 65 лет. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и кризисом появилась инициатива в качестве меры поддержки вернуть старый возраст выхода на пенсию.

В рамках очередного заседания горпарламента, которое состоялось сегодня, 15 июля, Дмитриева также предложила провести индексацию пенсий работающим гражданам. Она отметила, что именно такие меры востребованы у народа.

Депутаты поддержали идею обсудить этот законопроект.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пенсионный Фонд России рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы. Чтобы претендовать на дополнительную прибавку, необходимо обратиться в отдел ПФР.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
закс пенсионеры пенсионный возраст


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге расследуют дело о мошенничестве на 20 млн при ремонте ...
Сегодня в Петербурге вновь открылись Эрмитаж и Русский музей
В Петербурге коронавирус подхватили еще 264 человека
СК начал проверку после взрыва в доме на Краснопутиловской, где пострадала ...
В ГАТИ рассказали о новых ограничениях на улицах Петербурга с 17 июля
В Петербурге анонимы угрожали взорвать 10 больниц и аэропорт
Юноша пытался изнасиловать школьницу на «вписке» в Шушарах
В Петербурге обсудят возможность возвращения к старому пенсионному возрасту