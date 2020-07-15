В Невском районе на рабочего в котловане свалился грунт

Мужчина с многочисленными серьезными травмами оказался в реанимации.

Несчастный случай произошел во вторник, 14 июля, на улице Седова, на территории «Завода турбинных лопаток». В ходе проведения работ, один из тружеников оказался завален грунтом. Все произошло внезапно, когда он находился в котловане. Об этом сообщает Neva.today с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место трагедии прибыли медицинские работники, которые обнаружили у пострадавшего серьезные травмы. Среди них: закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ребер и травмирование живота и грудной клетки.

Пострадавший находится в НИИ имени Джанелидзе в отделении реанимации. Как он чувствует себя в настоящее время — неизвестно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий погиб при обрушении башенного крана в Петербурге.