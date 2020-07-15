Анонимы вновь «заминировали» аэропорт «Пулково»

Спецслужбы в очередной раз направились на территорию воздушной гавани, чтобы убедиться, что взрывных устройств там нет.

Известно, что на электронную почту «Пулково» неизвестные прислали электронное сообщение с информацией о минировании. Сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности отреагировали на вызов и проверили аэропорт. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на пресс-службу «Пулково».

В связи с внештатной ситуацией возможны задержки рейсов. Поэтому пассажиров просят внимательнее изучать онлайн-табло, на котором приводится вся подробная информация о рейсах и изменениях в них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержаны рейсы из-за анонимного звонка о бомбах. Аналогичное сообщение поступало и вчера. К счастью, специалисты не нашли ничего, что представляло бы опасность. Однако были задержаны девять рейсов.