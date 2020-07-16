В Пулково в четверг обошлось практически без отмены рейсов

Петербургский аэропорт возвращается к обычной жизни. Сегодня в Пулково обошлось практически без отмены рейсов.

В четверг, 16 июля, был отменен рейс в Воронеж от компании «Руслайн», запланированный на 21:55. Согласно данным онлайн-табло, по неизвестным причинам также отменили рейс до Екатеринбурга от компании «Уральские авиалинии», назначенный на 22:20. Кроме того, отменили еще несколько вылетов.

Из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса количество отмененных рейсов зашкаливало. Постепенно ситуация восстанавливается, однако международное авиасообщение до сих пор ограничено: сейчас в Петербург из других стран прилетают только специальные вывозные самолеты, возвращающие россиян на родину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы «заминировали» петербургский аэропорт. Неизвестные прислали электронное сообщение с информацией о минировании