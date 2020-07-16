В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи

В Ленинградской области возобновили торжественную регистрацию браков. Молодые снова могут приглашать гостей и целоваться в ЗАГСе.

Церемонии вновь проходят под звуки марша Мендельсона, со свидетелями, фотографом, торжественной речью работника ЗАГСа и обменом кольцами, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Гостям церемоний рекомендуют надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. На жениха и невесту данные требования не распространяются.

После каждой церемонии в торжественном зале проводят дезинфекцию. Обрабатываются все поверхности и проветривается помещение. Сотрудники ЗАКСа носят маски и используют антисептики для рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 29 июня в Петербурге возобновилась торжественная регистрация браков. Ежедневно в городе расписываются около 200 пар.