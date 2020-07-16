В прокуратуре Ленобласти рассказали, как обезопасить себя от интернет-мошенников

В последнее время киберпреступность только процветает. Очень часто злоумышленникам удается выходить сухими из воды, оставляя своих жертв без их денежных средств. Как не попасться на обман не чистых на руку лиц, рассказал начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ленобласти Константин Ручкин в интервью «ЛенТВ24».

Самое главное, если человек уже стал жертвой обмана, необходимо сразу же обратиться в полицию и рассказать все в подробностях.

Во время звонков из «банков» стоит помнить, что работники данных организаций никогда не будут звонить для проведения каких-то действий с расчетным счетом. Это сразу же должно вызвать подозрение. Удаленно такие операции не проводятся.

Если же злоумышленники звонят и говорят про «ДТП с родственником» прежде всего не стоит поддаваться панике. Нужно сразу же попытаться связаться со своим родным человеком и узнать точную информацию от него. Если дозвониться не удается, то нужно спросить у собеседника о таких вещах, о которых знает лишь этот самый родственник.

Чаще всего на удочки мошенников попадаются пожилые люди — они являются самым незащищенным слоем населения. Поэтому их близким нужно проводить с ними профилактические беседы, объясняя, чему можно доверять, а чему нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковские мошенники оставили четырех петербургских пенсионеров без сбережений.