В Петербурге зарегистрировали 2 случая заражения энцефалитом

Горожан укусили клещи.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. За прошедшую неделю из-за укусов клещей в больницу обратились 615 человек, из них 114 – это дети. Среди пострадавших есть два человека, заразившиеся энцефалитом, один – ребенок, другой – взрослый. Эксперты рассказывают, что больше всего встреч с клещами зарегистрировано в Курортном районе.

Сотрудники ведомства призвали горожан помнить об опасности во время прогулок. Они просят незамедлительно обращаться в больницу, где правильно удалят насекомое, так как оно может переносить вирусы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клещи атакуют жителей Ленобласти: уже 3,5 тысячи пострадавших. Не обошлось и без последствий, ведь клещи переносят тяжелые заболевания.