ЗАГС Ленобласти формирует электронную базу

Органы записи актов гражданского состояния Ленинградской области (ЗАГС) готовят единую электронную базу данных. Сведения будут доступны другим госорганам в цифровом режиме.

База поможет сократить время оформления справок, пособий и других социальных выплат.

«Их оформление будет проходить без лишней волокиты с бумажными документами», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

В электронной системе собраны сведения с 1926 года по настоящее время. Содержатся сведения о рождении, смерти, заключении и расторжении брака и другие акты гражданского состояния. База регулярно пополняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возобновили торжественную регистрацию браков. Церемонии в ЗАГСе снова проходят с гостями, свидетелями, музыкой и обменом колец.