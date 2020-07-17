ЗАГС Ленобласти формирует электронную базу

ЗАГС Ленобласти формирует электронную базу
Сведения ЗАГС перенесены в электронную базу. Фото: unsplash.com

Органы записи актов гражданского состояния Ленинградской области (ЗАГС) готовят единую электронную базу данных. Сведения будут доступны другим госорганам в цифровом режиме.

База поможет сократить время оформления справок, пособий и других социальных выплат.

«Их оформление будет проходить без лишней волокиты с бумажными документами», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

В электронной системе собраны сведения с 1926 года по настоящее время. Содержатся сведения о рождении, смерти, заключении и расторжении брака и другие акты гражданского состояния. База регулярно пополняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возобновили торжественную регистрацию браков. Церемонии в ЗАГСе снова проходят с гостями, свидетелями, музыкой и обменом колец.

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