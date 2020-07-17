Объем незаконной рубки леса в Ленобласти сократили на 98%

Объем незаконной рубки леса в Ленобласти сократили на 98%
За 13 лет Ленобласть сумела снизить объемы незаконной заготовки древесины почти в 10 раз. Фото: pixabay

В Ленобласти почти в десять раз сократился объем незаконных рубок леса. Такого результата удалось достигнуть благодаря передачи федеральных полномочий в сфере лесных отношений региона в 2007 году.

Так, с начала текущего года были выявлены 139 незаконных рубок, против 1000 в 2007 году. Средний объем одной составил всего 6,9 кубических метров.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, за 13 лет регион сумел снизить объемы незаконной вырубки на 98 процентов.

Благодаря системной работе лесничеств — филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» и комитета по природным ресурсам области — удалось организовать качественное межведомственное взаимодействие с сотрудниками правопорядка для выявления нарушений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу под Выборгом обнаружили архив документов медцентра с личными данными пациентов.

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