Осенью Setl Group откроет два новых детсада в Мурино

В Ленобласти готовятся к открытию два новых детских сада. Дошкольные учреждения распахнут свои двери в сентябре в жилом комплексе «GreenЛандия» от Setl Group в Мурино.

Садики появились в доме №20 к.3 на Воронцовском бульваре, а также в доме №9 на Ручьевском проспекте. Учреждения смогут принять 200 малышей. Setl Group уже передал садики местной администрации по договору безвозмездного пользования.

На участке возле дошкольного учреждения по первому адресу появились игровые площадки с теневыми навесами, красочные скамейки, детские городки, качели, доски для рисования, песочницы, парковые диваны, а также спорткомплекс. На территории у садика на Ручьевском проспекте уже подготовлены пять игровых площадок.

Кроме того, холдинг за собственный счет приобрел необходимое оборудование для кухонь, спортзалов, спален и музыкальных кабинетов детсадов. Setl Group купил электрическую плиту и пекарский шкаф, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи, компьютеры, а также спортинвентарь и шкафы для хранения одежды и игрушек. Для музыкальных классов приобретены пианино. На открытие компания планирует подарить садикам акустические системы.

Напомним, что строительство жилья в микрорайоне «GreenЛандия» завершилось в конце прошлого года. За семь лет реализации самого масштабного проекта комплексного освоения в Ленобласти Setl Group построил свыше 1 млн 73 тыс. «квадратов» недвижимости, восемь муниципальных детсадов и общеобразовательную школу. Строительство второго общеобразовательного учреждения в проекте стартовало в текущем году, здание планируют сдать в 3 квартале 2021 года.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Setl Group построит в Приморском районе детский сад с бассейном.