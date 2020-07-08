Setl Group построит в Приморском районе детский сад с бассейном

В Приморском районе Северной столицы появится новый детский сад. За строительные работы возьмется Setl Group.

Возведение пятого детсада в ЖК комфорт-класса «Чистое небо» начнется этой осенью. Трехэтажное здание будет иметь яркие фасады. Учреждение для детей построят по соседству с готовой школой №573. В здании установят современный лифт, а также бассейн размером 6 на 3 метра. Также в садике будут помещения для кружков, медкабинет, буфет и спальни. Здание рассчитано на 110 воспитанников.

На территории квартала Setl Group уже построил три современных детсада, в настоящее время продолжается строительство четвертого. Также компания построила общеобразовательную школу с двумя бассейнами.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

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