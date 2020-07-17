Скопление гигантских трилобитов нашли в Ленобласти

В Ленинградской области палеонтологи наткнулись на плиту из известняка со скоплением огромных трилобитов, которым около полумиллиарда лет.
Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24». Специалисты закончили работу над интересной находкой, найденной палеонтологами в начале полевого сезона. Расчистив большую плиту из ордовикского известняка, они наткнулись на скопление трилобитов Хenasaphus devexus,
Как рассказали в сообществе «Paleo Hunters. Палеонтология», каждый из трилобитов достигает 15-18 сантиметров в длину. В этой плите было найдено не меньше двух десятков трилобитов
«Такие скопления в Ленинградской области характерны только для трилобитов вида Xenasaphus devexus. Все остальные – индивидуалисты, и встречаются поодиночке», — пишет автор поста.
Отмечается, что палеонтологи кропотливо работали над расчисткой этой плиты целый месяц.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через год в Ленобласти откроют палеонтологический парк.