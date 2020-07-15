Через год в Ленобласти откроют палеонтологический парк

Через год в Ленобласти откроют палеонтологический парк
В парке будут представлены древние окаменелости. Фото: pixabay

В 2021 году в Кировском районе Ленинградской области появится палеонтологический парк, в котором можно будет посмотреть на древние окаменелости.

Об этом сообщили в областной администрации. «Палео Парк-Путилово» решили открыть в недействующей части Путиловского карьера. Там будут проводиться экскурсии, организованные геологами и палеонтологами. Специалисты расскажут о зарождении и эволюции жизни на планете, показав окаменелости существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру.

Проект «Палео Парк-Путилово» организует крупнейшее в стране палеонтологическое сообщество «Paleo-Hunters». Также в Путиловском карьере создадут лабораторию, где будут препарировать окаменелости.

Сейчас в карьере ведутся работы по благоустройству территории и решаются вопросы по обеспечению безопасности для посетителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью в Петербурге откроется сквер имени Даниила Гранина.

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