Осенью в Петербурге откроется сквер имени Даниила Гранина

Ожидается, что новый островок зеленого пространства вызовет интерес у петербуржцев и станет еще одним излюбленным общественным местом города.

Церемония открытия запланирована на 15 октября. Располагаться сквер будет на Дальневосточном проспекте. Известно, что пространство имеет площадь в один гектар. Для него специально высадят новые зеленые насаждения, а также установят 42 скамейки для посетителей. Благоустройством займутся уже в августе. Об этом сообщает ТАСС.

Уже в 2021 в сквере появятся скульптуры. На них будут изображены цитаты из книг писателя Даниила Гранина.

Напомним, что памятник Гранину был открыт 27 ноября 2019 года. На церемонии открытия лично присутствовал президент России Владимир Путин и дочь литератора Марина Чернышева — Гранина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин признался, что не выполнил последний наказ Гранина.