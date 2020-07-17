Петербуржца лишили водительских прав из-за наркозависимости

Прокуратура Фрунзенского района добилась лишения водительских прав горожанина, имеющего медицинские противопоказания.

Об этом стало известно сегодня, 17 июля. Сотрудники выяснили в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности, что местный житель, страдающий наркоманией, имеет водительское удостоверение.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, чтобы обезопасить дороги и предотвратить возможные ДТП, прокурорами в Советский районный суд города Липецка было направлено заявлений о прекращении действия водительских прав мужчины.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодого водителя каршеринга «наградили» штрафом и лишили прав за пьяную езду на Ленинском.