Счастливчик из Москвы выиграл в лотерею 300 млн рублей

Житель российской столицы купил лотерейный билет, который оказался выигрышным. В один момент он разбогател на более чем 300 млн рублей.

Москвич стал победителем лотереи «Гослото «6 из 45», купив лотерейный билет в мобильном приложении, сообщили в пресс-службе компании «Столото». Сейчас компания разыскивает обладателя суперприза.

По данным «Столото», новый мультимиллионер отметил в билете следующие числа: 23, 38, 12, 35, 16, 31, что принесло ему победу.

«Сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля», — говорится в сообщении.

Важно отметить, что этот выигрыш стал одним из самых крупных за историю лотереи «Гослото «6 из 45».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весной Путин ввел новое правило для выигравших в лотерее.