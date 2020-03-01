Путин ввел новое правило для выигравших в лотерее

Решение президента отменило идентификацию при выигрыше до 15 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщается на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому оператор лотереи может не проводить идентификацию участников при выигрыше на сумму менее 15 тысяч рублей. Инициативу одобрили в конце февраля.

Отмечается, что есть и исключения – в том случае, чтобы предотвратить отмывание денег и финансовый терроризм. Напоминаем, что для прохождения идентификации нужно заполнить анкету и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею.