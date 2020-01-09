Женщина из Московской области выиграла миллиард рублей в лотерею

Счастливой обладательницей одного миллиарда рублей стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Баснословную сумму денег ей принес удачливый лотерейный билет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Столото», имя победительницы стало известно во время розыгрыша, который проводился в новогоднюю ночь. Однако на оформление выигрыша женщина смогла приехать лишь 9 января. Вместе с ней были дочь и супруг.

Свой удачливый лотерейный билет Надежда получила от дочки в свой день рождения, который был 31 декабря. Всего у нее на руках имелось десять новогодних билетов.

Победительница рассказала, что свой выигрыш она намерена потратить на украшение, которое будет напоминать ей о новогоднем чуде и станет запоздалым подарком на день рождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь петербуржцев выиграли по миллиону в новогодней лотерее.