Гендиректора «Зенита» оштрафовали на 200 тысяч за шутку о «Спартаке»

Такое решение принял Комитет по этике российского футбольного союза (РФС)

Генеральный директор петербургского клуба «Зенит» недавно неудачно высказался, чем обидел представителей московской команды «Спартак». Все началось со своеобразного видео из раздевалки сине-бело-голубых, где Артем Дзюба и Сердан Азмун в весьма странной форме праздновали свое чемпионство в РПЛ после победы над Краснодаром.

Видео чуть позже попросили прокомментировать Медведева. Он пошутил, что Дзюба вероятно хотел наглядно продемонстрировать, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Стоит уточнить, что нападающий изображал половой акт.

Данное высказывание «Спартак» воспринял весьма категорично и обратился в РФС с просьбой проверить слова Медведева на этичность. В ходе инициированного заседания, комитет по этике принял решение оштрафовать Медведева на 200 тысяч рублей и вынести в его сторону замечание. Об этом сообщил РФС в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дороги Петербурга перекроют из-за матча «Зенита» со «Спартаком».