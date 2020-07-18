На юге Петербурга рабочий скончался, упав с высоты

Трагедия произошла вечером в пятницу, 17 июля.

Известно, что на крыше 11-этажного дома шли работы по замене кровли. По пока еще неизвестным причинам рабочий, который занимался своими трудовыми обязанностями, сорвался вниз. От полученных травм мужчина скончался. Несчастный случай произошел в вечернее время в Московском районе. Информация об этом поступила в полицейский участок около 19:30. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящих момент выяснятся все обстоятельства произошедшего. Органами правопорядка инициирована соответствующая проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочий сорвался с крыши дома на Елизарова и погиб. Похожий случай произошел в Невском районе в июне. Из-за непредвиденного падения с крыши или строительных лесов погиб 44-летний монтажник-строитель.