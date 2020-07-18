Доходы жителей России упали на 8%

Речь идет о реальных располагаемых доходах. Данные денежные средства остаются в расположении людей после уплаты обязательных платежей с учетом инфляции.

Статистические показатели, представленные Росстатом, продемонстрировали падение доходов за три месяца на 8%. За полгода же они упали на 4%.

В прошлом году ведомство поменяло расчетную технику и начало анализировать доходы ежеквартально, а не ежемесячно. За ранние периоды был сделан перерасчет. Примечательно, что в период с 2013 по 2018 год максимальное падение составляло 5,6%.

В 2019 году преобладала позитивная тенденция — рост составил 1%.

Напомним, ранее Сбербанк заявил, что доходы россиян, имеющих работу, в период с марта по мая упали из-за объявленных многочисленных нерабочих дней. В июне же начался рост. Социальными выплатами были обеспечены 10% населения, чьи доходы упали из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минэкономразвития не согласилось с тем, что доходы россиян резко упали.