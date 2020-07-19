В России поезда-беспилотники будут тестировать на виртуальном полигоне

В России поезда-беспилотники будут тестировать на виртуальном полигоне
Виртуальные испытания поездов помогут отладить программное обеспечение для беспилотных поездов. Фото: Baltphoto

К концу текущего года в России создадут виртуальный перегон, на котором будет проводиться тестирование беспилотных поездов.

Полноценный симулятор железной дороги позволит отработать все внештатные ситуации, предусмотреть нежелательные сценарии, а также проверить надежность и точность работы цифрового зрения

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минтранса РФ и РЖД, полигон должен быть создан к середине декабря. Техзадание для тендера на его проектирование утвердили на заседании рабочей группы АНО «Цифровая экономика» в начале июля. Пока стоимость самого проекта не известна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга и территориальное управление Росимущества оформили сделку о взаимопередаче нескольких мостов и путепроводов.

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В России поезда-беспилотники будут тестировать на виртуальном полигоне