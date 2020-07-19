Жителей Петербурга ожидает жаркое воскресенье

Сегодня на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние гребень антициклона. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 19 июля, в Северной столице ожидается переменная облачность. Столбик термометра поднимется до 24-26 градусов тепла.

На своей странице в социальной сети Facebook синоптик добавил, что в городе будет дуть северо-западный ветер. Скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное почти не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту сегодня отменили рейсы в Тюмень и Москву. Причины изменений в расписании не приводятся.