В Пулково 19 июля отменили самолеты в Тюмень и Москву

Данные об отмене рейсов появилась на онлайн-табло аэропорта. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Данные об отмене рейсов появилась на онлайн-табло аэропорта. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Пулково отменили вылет трех рейсов внутреннего авиасообщения. Причины изменений в расписании не приводятся.

В воскресенье, 19 июля, пассажиры петербургского аэропорта не смогут вылететь в Москву и Тюмень. По первому направлению должны были отправиться два воздушных судна — в 05:50 и в 22:30. Вылет отмененного рейса до Тюмени должен был состояться в 02:05.

Также был задержан вылет самолета в Екатеринбург. Пассажиры должны были вылететь из Северной столицы в 14:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники правоохранительных органов проверяли Пулково после сообщений о заминировании. Анонимы сообщили об угрозе взрыва.