В Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 26 человек

В Санкт-Петербурге коронавирус унес из жизни еще 26 человек. Общее число жертв с начала пандемии достигло 1 781.

Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, всего в России за минувшие сутки было зафиксировано 6 109 новых случаев инфицирования Covid-19 в 84 регионах. У 24,8% не было клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 95 летальных исходов. Побороть болезнь смогли 3 481 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в Петербурге достигло 29 тыс. 346. За сутки выявлено 202 новых случая инфекции.