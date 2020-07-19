На набережной Мойеи разбили огород с картошкой и тыквой

На набережной Мойеи разбили огород с картошкой и тыквой
Огород на набережной Мойки. Фото: vk.com/peterburg_krasiv

На набережной Мойки в центре Петербурга пророс куст картофеля. Рядом с ним растет тыквенная бахча. Огород заметили активисты движения «Красивый Петербург».

Тыква была обнаружена летом 2018-го. Два года спустя рядом с ней пророс картофель. Культуры прижились, несмотря на погодные условия и соседство с проезжей частью.

Петербуржцы плодово-овощное разнообразие на газонах в центре города приняли неоднозначно. Недовольные отмечают, что картофель и тыква — признак провинции, а не «имперской столицы».

«С одной стороны — ничего плохого нет, но есть ощущение беспорядка, неухоженности, заброшенности, провинциальности. Тыквы все-таки лучше в новостройках выращивать, а не на набережной Мойки», — высказалась петербурженка в группе «Красивого Петербурга».

Те, кому огород на набережной понравился, указывают на опыт Европы и Сингапура. По словам одного из петербуржцев, во многих развитых странах прижился urbangardening — процесс, при котором «огородные» виды растений высаживают на урбанизированных территориях. Причем важно, чтобы высадкой занимались сами горожане.

Фото: vk.com/peterburg_krasiv

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парке Монрепо высадили 273 яблоневых и грушевых деревьев.

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