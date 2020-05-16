В парке Монрепо в Выборге высадили почти 300 яблонь и груш

В знаменитом выборгском парке Монрепо в Ленинградской области озеленили территорию: высадили 273 яблоневых и грушевых деревьев.
Возле входа в Монрепо решили разбить парк, соответствующий историческим планам XVIII века, когда на пике популярности были плодовые сады. Деревьям раньше придавали оригинальные формы при помощи стрижки и специальных опор. Теперь в парке появится первый в России топиарный сад с плодовыми деревьями.
Высадка осуществляется при соблюдении особой технологии: для каждого дерева подготавливают место до полутора метров в диаметре и 60-80 см в глубину. Их закрепляют с помощью специальной подземной опоры, чтобы защитить от раскачивания. К формированию крон приступят в следующем году, когда деревья адаптируются к высадке. При этом все плоды будут съедобными сладкими.
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