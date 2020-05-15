В Гатчине будут строить Аэропарк

Оно стартовало уже с этой пятницы. Ожидается, что на проект потратят 90 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщили в администрации Гатчинского района. В Ленинградской области стартует строительство Аэропарка уже с этой пятницы. Он развернется от ТРК «Пилот» до улицы Киевской с охватом площади Богданова. Для начала будет построена скейт-площадка. Общая площадь проекта – 22 гектара. На реализацию всех идей готовы потратить 90 миллионов рублей.

Ожидается, что в Аэропарке будут проводить время местные жители. Зона необходима для развивающегося микрорайона, считают власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что безработным жителям Ленобласти предложат строить дороги. Власти хотят обеспечить работой 1,5 безработных граждан, которые лишились дохода из-за коронавируса. Их привлекут к общественным работам – ленинградцев устроят в дорожное хозяйство и в сферу экологии.