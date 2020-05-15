Безработным жителям Ленобласти предложат строить дороги

Привлечь к труду хотят около полутора тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщили пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Власти хотят обеспечить работой 1,5 безработных граждан, которые лишились дохода из-за коронавируса. Их привлекут к общественным работам – ленинградцев устроят в дорожное хозяйство и в сферу экологии.

«Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее. Общественные работы будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составлении интерактивных карт»,

— рассказал губернатор Александр Дрозденко.

На данный момент власти согласовывают все нюансы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов хочет увеличения минимального пособия по безработице. Его могут увеличить до шести тысяч рублей.