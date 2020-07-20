Автобусы начнут довозить пассажиров Пулково до верхнего пандуса

Речь идет об автобусном маршруте №39.

Изменения вступили в силу с воскресенья, 19 июля.

Корректировка маршрута позволит довозить петербуржцев и гостей города до верхнего пандуса воздушной гавани Северной столицы. Напомним, что путь автобусов данного маршрута пролегает от улицы Костюшко до площади аэропорта «Пулково-1». До вчерашнего дня автобус совершал остановку на нижнем пандусе терминала. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на электронную почту Пулково анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов. В течение прошедшей недели в аэропорту постоянно получали сообщения о возможных заложенных взрывных устройствах на его территории. Правоохранители проверяли Пулково после каждого подобного сигнала. Из-за этого задерживались некоторые рейсы.