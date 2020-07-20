Мужчина с шарфом на лице напал на отель в центре Петербурга

На отель в центре Петербурга напали. Фото: unsplash.com

На отель в центре Петербурга напали. Фото: unsplash.com

Поздним вечером в воскресенье неизвестный напал на отель на Гончарной улице в центре Петербурга. Лицо мужчины было скрыто шарфом.

Как рассказала 23-летняя администраторша, незнакомец вошел в отель около 23 часов. Он достал нож и, наставив его на сотрудницу, потребовал передать ему деньги. Женщина послушалась и открыла металлический сейф.

«После того как заявительница отдала ему из металлического сейфа 100 000 рублей, злоумышленник с места происшествия скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сразу после его ухода женщина обратилась в полицию. Сейчас незнакомца разыскивают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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