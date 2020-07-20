Бывший избил петербурженку и отобрал её сумку с телефоном и бельем

Бывший избил петербурженку и отобрал её сумку с телефоном и бельем
Мужчина избил женщину руками. Фото: unsplash.com

В полицию Колпинского района Петербурга обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что её ограбил и избил бывший сожитель.

Со слов женщины, нападение произошло около полуночи 16 июля. У дома 4 корпус 1 по проспекту Науки мужчин избил её руками и отобрал сумку. В ней находились 500 рублей, пальто, телефон и постельное белье.

«Сумма ущерба составила 8 000 рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция нашла подозреваемого у него дома. Там же находились похищенные вещи. Белье, пальто и телефон изъяты. Возвращены ли они хозяйке, не уточняется.

Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Установлено, что он был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный напал на отель в центре Петербурга. Лицо мужчины было скрыто шарфом.

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