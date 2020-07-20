Setl Group сдал жилой комплекс в стиле лофт в Московском районе

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию жилой комплекс высокого комфорт-класса «Философия на Московской». Дома вдохновлены Манхеттеном и стилем лофт.

Проект реализован в престижном районе Петербурга, недалеко от станции метро и ансамбля площади Победы. Жилой комплекс включает три дома и встроенный детский сад на 110 мест. Для будущих жителей оборудованы подземная и 8-этажная наземная парковка, обустроены экологичные детские площадки.

Визуальное решение фасадов разработано с опорой на архитектурный стиль Московского проспекта. Его отличительные черты: монументальный и торжественный облик «сталинских» зданий, симметрия фасадных линий и декора.

«Данные мотивы в новом жилом комплексе гармонично сочетаются с отдельными элементами популярного стиля лофт, который зародился в Нью-Йорке», — рассказали в Setl Group.

Для облицовки стен ЖК выбран керамический кирпич, отсылающий к промышленным зданиям Манхеттена, и серая керамогранитная плитка.

Внутреннее пространство жилого комплекса организовано по принципу «дворы без машин». На улице размещены площадка для занятий спортом, зоны отдыха и игр. При их создании использовались дерево и другие экологичные материалы.

Детский сад на 110 малышей встроен в жилой комплекс. Рядом с ним оборудованы спортивная площадка, две игровые зоны для самых маленьких и пять для дошкольников. Установлены качели, песочницы, горки и баскетбольная стойка.

До конца лета застройщик обещает высадить деревья и кустарники у жилого комплекса. В озеленении будут использованы остролистные клены, сирени, барбарисы, спиреи, можжевельник и кизильник.

Эксклюзивным брокером проекта «Философия на Московской» выступает «Петербургская Недвижимость».