В Петербурге продолжают ловить гидроциклистов-нарушителей

В Петербурге продолжают ловить гидроциклистов-нарушителей
Транспортные полицейские пресекли нарушения в акваториях рек в Петербурге. Фото: УТ МВД по СЗФО

Транспортная полиция пресекла ряд правонарушений в акваториях Финского залива и рек Петербурга, сообщили в УТ МВД по СЗФО.

Так, в акватории Малой Невы были выявлены два гидроциклиста, 28 и 29 лет, у которых не было удостоверения на управление транспортными плавсредствами. Такую же нарушительницу выявили в акватории Средней Невки.

Их привлекли к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Вместе с тем в акватории Средней Невки выявили 35-летнего петербуржца, который взял на борт маломерного судна 11 пассажиров, при допустимом количестве в шесть человек. Это может обернуться для капитана штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Кроме того, в акватории Большой Невки выявили 57-летнего судоводителя, у которого не было свидетельства на право управления маломерным судном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за выходные в Петербурге задержали четверых гидроциклистов-нарушителей.

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