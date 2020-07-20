В Доминикане вводят комендантский час из-за коронавируса

Власти Доминиканы вводят комендантский час в стране, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Так, режим будет введен с 21 июля. В отдельных регионах он будет начинаться с 19:00 по местному времени, в других — с 20:00 и будет длиться до 5:00.

Как сообщили в администрации президента, в указанные часы передвигаться можно будет только медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компании, поддерживающих инфраструктуру и коммуникаций, а также сотрудникам кладбищ.

Режим будет сохраняться в течение 20 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антитела могут помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.