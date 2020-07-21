Бодибилдер рассказал, как избавиться от жира без вреда для здоровья

Бодибилдер рассказал, как избавиться от жира без вреда для здоровья
Безопасным считается избавление в неделю по пятьсот граммов, максимум – один килограмм. Фото: pixabay

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к методике похудения, известной как «сушка тела». По словам тренера, это может навредить здоровью, если стараться быстро похудеть.

Бодибилдер Михаил Малек рассказал, что потенциально безопасной для здоровья человека считается потеря веса примерно по 500 гр в неделю, максимум — килограмм.

В эфире радио Sputnik тренер отметил, что при соблюдении такого метода важно следить за состоянием водно-солевого баланса. Кроме того, специалист призвал отказаться от мочегонных препаратов, поскольку они могут навредить здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер назвал велосипед опасным для сжигания жиров. По его мнению, желающим добиться хорошей фигуры лучше начать бегать.

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