Тренер назвал велосипед опасным для сжигания жиров

Он отметил, что в городе сложно соблюдать все необходимые для похудения правила.

Об этом стало известно сегодня, 11 июля. Обо всем рассказал в интервью радио Sputnik фитнес-тренер Лев Гончаров. Он отметил, что многие катаются на велосипеде, чтобы похудеть. Для этого нужно поддерживать высокий пульс – от 120 до 150 ударов в минуту. Если человек едет по городу, то это опасно не только для него, но и для окружающих.

«Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езде не так просто»,

— отметил Гончаров.

Тренер считает, что лучше в таком случае бегать.

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